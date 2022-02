Anzeige

Champions League Heute LIVE: PSG - Real Madrid & Sporting - ManCity im TV, Stream, Ticker Real zu Gast! Gigantenduell in Paris

"Vorgezogenes Finale": Das Gigantenduell im Achtelfinale

SPORT1

In der Champions League stehen die ersten beiden Achtelfinal-Hinspiele an. Paris Saint-Germain empfängt Real Madrid, Manchester City ist bei Sporting Lissabon zu Gast. SPORT1 erklärt, wo Sie die Spiele am Dienstag im TV verfolgen können.

Nach gut zwei Monaten Pause meldet sich die Champions League mit den ersten beiden Achtelfinal-Hinspielen zurück!

Während der FC Bayern erst am Mittwoch in Salzburg ran muss, kommt es am Dienstag bereits zum absoluten Topspiel zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid. Außerdem ist Manchester City bei Sporting Lissabon gefordert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Anzeige

PSG wünscht sich weiterhin nichts sehnlicher als den erstmaligen Triumph in der Königsklasse, dafür hatte man sich im Sommer einmal mehr prominent verstärkt – mit Superstars wie Lionel Messi und Sergio Ramos. (Paris Saint-Germain - Real Madrid ab 21 Uhr im Liveticker)

Champions League: PSG - Real Madrid

Aber: Während der Titelgewinn in der Ligue 1 angesichts von 13 Punkten Vorsprung auf Olympique Marseille nur noch Formsache ist, hatte das Pariser Starensemble in der Gruppenphase der Champions League mächtig zu kämpfen.

Trotz eines Heimsiegs gegen Manchester City reichte es vor RB Leipzig nur zu Platz zwei hinter den Engländern, weshalb die Franzosen nun auf einen Gruppenersten treffen – und Real Madrid ist beileibe kein Glückslos. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Aber auch der spanische Tabellenführer, der zuletzt 2018 in der Champions League triumphiert hatte, wird über Paris alles andere als erfreut sein – ein Favorit ist in diesem hochkarätigen Duell jedenfalls kaum auszumachen.

Manchester City bei Sporting gefordert

Im zweiten Achtelfinal-Hinspiel ist die Rollenverteilung eine ganz andere: Manchester City – ebenfalls noch ohne Triumph in der Champions League – geht als haushoher Favorit ins Duell mit Sporting Lissabon. (Sporting - Manchester City ab 21 Uhr im Liveticker)

Nach der Finalpleite in der vergangenen Saison gegen den FC Chelsea will die Truppe von Pep Guardiola, ebenfalls souveräner Tabellenführer in der Premier League, in dieser Spielzeit den nächsten Schritt gehen.

Anzeige

Mit Sporting scheint ein dankbarer Gegner zu warten. In der Gruppenphase ließen die Portugiesen zwar Borussia Dortmund hinter sich, weil sie den direkten Vergleich gewinnen konnten, waren aber chancenlos in beiden Partien gegen Gruppensieger Ajax Amsterdam.

Champions League LIVE: So können Sie die Champions League im TV & Stream verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN, Prime Video

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Alles zur Champions League bei SPORT1