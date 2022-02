3. Liga: Gerry Ehrmann zurück beim 1. FC Kaiserslautern, Legende zurück am Betzenberg

Gerry Ehrmann ist zurück am Betzenberg. Er wird als Torwart und Torwarttrainer beim 1. FC Kaiserslautern zur Legende, doch erlebt dann auch eine Enttäuschung. Nun also der Neuanfang.

Eine Klub-Legende kehrt zurück zum 1. FC Kaiserslautern, das teilte der Klub am frühen Dienstagabend mit.

Gerry Ehrmann übernimmt einen Posten als Torwarttrainer am Nachwuchsleistungszentrum bei den Roten Teufeln. Es ist die Rückkehr eines früheren Torhüters, der am Betzenberg zur Ikone wurde und dem Traditionsklub auch nach seiner aktiven Zeit lange erhalten blieb. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 3. Liga)

Im Februar 2020 war Ehrmann dann überraschend von seinen Aufgaben als Torwarttrainer von Kaiserslautern entbunden worden. Damals kam die Nachricht einem Erdrutsch am Betzenberg gleich. Nun können sich die Fans der Roten Teufel über die Rückkehr eines verlorenen Sohnes, der mittlerweile 62 Jahre alt ist, freuen.

Kaiserslautern spricht von „hervorragendem Ruf“ Ehrmanns

Der Klub äußerte sich mit großen Worten bei der Bekanntgabe: „In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Gerry Ehrmann in Fußballdeutschland einen hervorragenden Ruf als Talentförderer im Bereich der Torhüterausbildung erworben. Unter seiner Federführung schafften zahlreiche Torhüter beim FCK den Sprung in den Profifußball. Diese Expertise wird der 62-Jährige ab sofort wieder beim 1. FC Kaiserslautern einbringen und als Torwarttrainer am Nachwuchsleistungszentrum die sportliche Entwicklung der Jugendtorhüter des FCK begleiten.“