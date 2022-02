Eintracht Frankfurt steht vor Einigung mit Bayern-Talent Marcel Wenig

Eintracht Frankfurt will zweite Mannschaft gründen

Denn die Eintracht hat am Montagabend die Einführung einer zweiten Mannschaft in der Hessenliga zur Saison 2022/23 beantragt. Bis Ende Februar soll es eine Entscheidung darüber geben, ob Eintracht Frankfurt II ins Leben gerufen werden und am Wettbewerb teilnehmen darf. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)