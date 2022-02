FIFA 22: RBLZ_Umut verpasst Finale des FGS-Qualifiers

Anzeige

Umut Gültekin von RB Leipzig lieferte eine starke Turnierleistung ab © @rblzgaming

Beim zweiten FGS-Qualifier in FIFA 22 sprang für Umut Gültekin trotz eines guten Auftritts nicht mehr als das Semifinale heraus. Die Krone ging nach einem Final-Krimi an einen Italiener.

Am Wochenende fand der zweite Global Series Online Qualifier auf dem Weg zum FIFAe World Cup, der offiziellen Weltmeisterschaft der Einzelspieler, statt. Obwohl einige deutsche Pros eine starke Leistung ablieferten, sollte es für den Gesamtsieg nicht ausreichen. Das beste Endresultat konnte mit einer Platzierung in der Top-4 Leipzig-Akteur Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin verbuchen, für den aufgrund seiner individuellen Performance allerdings deutlich mehr möglich gewesen wäre.

Die Siegesserie des amtierenden nationalen Meisters erfuhr im Halbfinale ein jähes Ende, sodass schließlich zwei Italiener den Titel in der Region „Europe East“ unter sich ausmachen konnten. Hier setzte sich Danilo „Danipitbull“ Pinto aus der eSports-Abteilung des Serie-A-Klubs Cagliari Calcio knapp mit 2:1 n.V. gegen Umut-Bezwinger Karim „Karimisbak“ Rmaiti von Hexon Esports durch. Der Gewinn des Wettbewerbs wurde mit 250 FGS-Punkten sowie 10.000 US-Dollar Preisgeld vergütet.

Halbfinal-Schock für Umut

Das Wochenende schien lange Zeit wie gemalt für einen Triumph des gebürtigen Hamburgers. Den Premieren-Tag des Qualifiers beendete der 19-Jährige in einem Teilnehmerfeld von über 600 Zockern als Nummer Eins, da er alle neun Runden der Swiss-Stage (Torverhältnis von 60:12) für sich entscheiden konnte. Dabei musste der „eFootballer des Jahres“ erst in der neunten Begegnung seinen ersten Gegentreffer hinnehmen und kassierte darüber hinaus in einem Matchup nie mehr als zwei.

Die dominante Spielweise konnte Umut auch in den Sonntag mitnehmen und stieß nach Siegen über den Bremer Berkaylion, Ollelito von TG.NIP sowie Blazek (Brondby IF) bis ins Halbfinale vor. Im Duell mit dem Italiener Karim Rmaiti blieb er allerdings nicht nur chancenlos, sondern ging mit 1:8 regelrecht unter. Ein echter Schock-Moment. In dem Wissen, dass er den FGS-Qualifier hätte gewinnen können, sind 2500 US-Dollar Preisgeld sowie 165 WM-Punkte lediglich ein kleiner Trost.

Endspiel wird zur Nervenschlacht

Nach zwei anstrengenden und vor allem langen Turniertagen sollte das Finale zwischen Danilo und Karim noch einmal ordentlich an den Nerven der beiden Profis zerren. Das erste Match spielte sich fast gänzlich zwischen den Strafräumen ab und endete folgerichtig mit einem torlosen Remis. Im Rückspiel war dann auch nicht viel mehr von den Offensiv-Qualitäten der in ihren Halbfinals noch so in Torlaune befindlichen Italienern zu sehen.