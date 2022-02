Anzeige

AEW-Hammer! Cody und Brandi Rhodes verlassen die Liga - Rückkehr zu WWE? Wrestling-Knall! AEW-Mitgründer geht

Cody und Brandi Rhodes verlassen AEW © Imago

Martin Hoffmann

Cody Rhodes, Mitgründer von All Elite Wrestling, verlässt zusammen mit seiner Ehefrau Brandi den WWE-Rivalen - geht es zurück zum Ex-Arbeitgeber?

Viele Fans und auch langjährige Beobachter hielten die Nachricht für einen Sturm im Wasserglas - doch jetzt ist es doch ein Orkan: WWE-Rivale AEW verliert seinen Mitgründer Cody Rhodes und auch dessen Ehefrau Brandi!

Rhodes, Co-Geschäftsführer und einer der prominentesten Wrestler der Anfang 2019 gegründeten Promotion, wird seinen zu Beginn des Jahres ausgelaufenen Vertrag bei AEW nicht verlängern, das Rhodes-Ehepaar und Ligaboss Tony Khan haben am Dienstagmorgen US-amerikanischer Zeit Abschieds-Statements bei Twitter veröffentlicht.

Das Leitermatch, in dem Cody seinen TNT-Titel gegen Jungstar Sammy Guevara verlor, bleibt damit der letzte Auftritt des 36-Jährigen für die Promotion.

Spekulationen über einen möglichen Wechsel zurück zu WWE sind nun Tür und Tor geöffnet.

Cody Rhodes und AEW hatten sich auseinandergelebt

Cody Rhodes, jüngster Sohn der 2015 verstorbenen Legende Dusty Rhodes, gehörte zur Ursprungscrew von AEW, , zusammen mit den Wrestler-Kollegen und Co-Geschäftsführern Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) sowie Kenny Omega und Milliardärssohn Tony Khan als Kopf und Geldgeber der Unternehmung. Brandi war als „Chief Brand Officer“ von AEW ebenfalls Teil der Unternehmensführung.

Cody spielte als Wrestler und auch außerhalb des Rings stets eine Hauptrolle bei AEW: Der mediengewandte Rhodes vertrat die Farben seiner Firma auch in Crosspromo-Projekten wie der Reality-Show „Rhodes to the Top“, die sich um das Familienleben mit der ebenfalls in der AEW-Führung aktiven Ehefrau Brandi Rhodes dreht - und als Jurymitglied der Castingsendung „The Go Big Show“ auf dem US-TV-Partner TNT und dem hinter ihm stehenden Entertainment-Riesen Warner Media.

Für Tuscheln sorgte allerdings die Entwicklung hinter den Kulissen: Khan hatte die anfangs aufgeteilte kreative Macht Ende 2019 komplett an sich gerissen, Rhodes‘ persönliche Beziehung zu Khan und den anderen Geschäftsführern wirkte abgekühlt, Rhodes ließ sich seit längerem öffentlich kaum noch mit ihnen sehen, anders als in der Anfangszeit der Promotion.

Eine Beziehungskrise gab es zuletzt auch zu den Fans von AEW: Rhodes war in den vergangenen Monaten von einem lautstarken Teil des Publikums vor Ort ausgebuht und angefeindet worden, obwohl er offiziell als „Babyface“, also als Guter, angetreten war.

Im Zuge der anhaltenden Irritationen hatte Rhodes auch seinen Twitter-Account aufgegeben und an das karitative „Community-Outreach“-Team von AEW übergeben, in dem er eine tragende Rolle gespielt hatte. An die Spitze dieses Aufgabenbereichs rückt nun Amanda Huber, die Witwe des tragisch verstorbenen Brodie Lee (Luke Harper).

Codys Vertrag war Ende 2021 ausgelaufen

Zu Beginn des Jahres war durchgesickert, dass Rhodes‘ Vertrag mit AEW ausgelaufen war, ohne dass er sich mit der Liga auf eine Verlängerung hatte einigen können - kurz nachdem er Sports Illustrated ein Interview gegeben hatte, dass sich auf den ersten Blick wie ein Treuebekenntnis gelesen hatte.

„Stand jetzt liegt meine Zukunft bei AEW“, hatte Rhodes in dem Anfang Dezember veröffentlichten Artikel gesagt: „AEW wäre sehr seltsam ohne die Kernmitglieder der Revolution. Wir alle sprechen weiter miteinander. Wir alle haben immer noch Bewunderung füreinander. Ich kann mich nirgendwo sonst sehen und bin sehr optimistisch, was die Zukunft bereithält.“

Spätestens jetzt erscheint der Hinweis auf die „Seltsamkeit“ eines Abgangs in neuem Licht: Er war offensichtlich kein Ausdruck von Einigkeit, sondern von Uneinigkeit. Viele warme Worte und Wertschätzungsversicherungen, die Cody und Brandi nun an die Ex-Kollegen in der Führungsetage und Umkleidekabine richten, lenken nun ab von den Misstönen, die es offensichtlich gegeben haben muss.

Cody lässt bei AEW auch Bruder Dustin Rhodes zurück, der als Trainer hinter den Kulissen arbeitet - und schon klargestellt hat, dass er in dem Job verbleiben wird.

Bei WWE war Cody im Frust geschieden

Rhodes befindet sich nun in einer Situation, die vor kurzem noch undenkbar schien: Eine Rückkehr zu WWE wäre die naheliegende Option - ob es auch so kommt, muss sich angesichts der Vorgeschichte aber erst zeigen.

Cody war schon zwischen 2006 und 2016 bei WWE aktiv, ehe er im Frust geschieden war: Er begründete seinen Abgang mit kreativen Differenzen und dem Verweis auf die Erkenntnis, dass WWE ihn nicht als den „Quarterback“ sehe, der er sein wolle.

In seiner Zeit bei AEW hatte er auch immer wieder gegen WWE gestichelt, noch nach seinem Vertragsende machte er sich in einem flammenden Promo-Auftritt - der wie eine staatsmännische Rede der Lage der Nation von AEW wirkte - unter anderem über die Umbenennung von Österreich-Star WALTER zu Gunther lustig.

Zurück zu WWE? Oder ins Showgeschäft?

Was auch zu bedenken ist: WWE-Boss Cody Rhodes hätte erfahrungsgemäß zwar gewiss diebische Freude daran, den AEW-Gründer zu verpflichten und dem Konkurrenten damit einen Stich zu versetzen.

Andererseits hat sich nichts an dem Umstand geändert, wegen dem Rhodes WWE einst verlassen hatte: Dass er mit seinem vergleichsweise schmächtigen Körperbau nicht der Typ Wrestler ist, um den herum McMahon üblicherweise seine Shows aufbaut.

Rhodes stünden prinzipiell auch andere Karriere-Wege offen: Schon seit längerem gibt es Spekulationen, dass seine Projekte bei Warner ein Start in eine Laufbahn im Showgeschäft sein könnten.

