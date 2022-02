Müller über Vertragssituation: "Da ist nicht die Brisanz drin"

Thomas Müller, Führungsspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München, sieht die Diskussionen über seine Vertragsverlängerung gelassen. Er fühle sich „hier sehr wohl. Ich weiß, was ich an dem Verein habe. Ich habe einen Vertrag bis 2023. Da ist nicht die Brisanz drin, die daraus gemacht wurde“, sagte der 32-Jährige vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Bayern in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei RB Salzburg.