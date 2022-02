Handball: Drei Abgänge bei den Füchsen Berlin

Handball-Bundesligist Füchse Berlin haben in Marian Michalczik und Johan Koch zwei weitere Abgänge zum Saisonende vermeldet.

Handball-Bundesligist Füchse Berlin haben in Marian Michalczik und Johan Koch zwei weitere Abgänge zum Saisonende vermeldet. Während Michalczik zum Ligakonkurrenten TSV Hannover-Burgdorf wechselt, zieht es Kreisläufer Johan Koch zum Schweizer Klub HC Kriens-Luzern. Außerdem wechselt Dustin Kraus mit sofortiger Wirkung zum 1. VfL Potsdam.

„Der Verlust von Marian tut mir persönlich sehr weh. Ich halte ihn für einen der talentiertesten deutschen Spieler im Rückraum. Außerdem verlieren wir einfach einen guten Typen. Allerdings hat er sich in seinen ersten beiden Jahren bei uns nie so ganz durchgesetzt“, sagte Berlins Sportvorstand Stefan Kretzschmar: „Ich weiß, dass er sich in Hannover bei Christian Prokop weiterentwickeln und zu alter Stärke zurückfinden wird. Manchmal muss man einen vermeintlichen Schritt zurück machen, um neu durchstarten zu können.“