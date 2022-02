Virkus Eberl-Nachfolger in Mönchengladbach

Anzeige

Max Eberl hinterlässt in Gladbach eine große Lücke © AFP/POOL/SID/THILO SCHMUELGEN

Borussia Mönchengladbach hat einen neuen Sportdirektor gefunden: Roland Virkus tritt die Nachfolge von Max Eberl an.

Mit einer Lösung aus den eigenen Reihen schließt Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach die Lücke, die Manager Max Eberl vor drei Wochen mit seinem überraschenden Rücktritt aufgetan hatte. Der 55-jährige Roland Virkus, bislang Direktor des Nachwuchsleistungszentrums des fünfmaligen deutschen Meisters und ein gebürtiger Mönchengladbacher, wurde am Dienstag zum neuen Sportdirektor der Fohlen befördert.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Klubführung", betonte Virkus, "für mich ist diese neue Aufgabe eine großartige Herausforderung, die ich mit Demut und Respekt, aber auch mit großer Freude und voller Kraft angehe." Er wisse, dass er bei der Borussia nicht alleine sei, "sondern ein tolles Team an meiner Seite habe", so Virkus, der schon am Dienstagnachmittag offiziell vorgestellt werden soll.

Vizepräsident Rainer Bonhof erklärte, dass der neue Sportliche Leiter alles mitbringe, "was man für die Position des Sportdirektors braucht. Er hat Erfahrung in der Führung eines professionellen Fußballbetriebs, Erfahrung in der Kaderplanung, Erfahrung im Umgang mit Trainern und Spielern, Erfahrung im Umgang mit Spielerberatern und ein großes Netzwerk. Er ist der richtige Mann für diesen Job", so der Weltmeister von 1974.

Am 28. Januar hatte Eberl seinen Abschied bei den Gladbachern unter Tränen auf einer Pressekonferenz hochemotional aufgrund tiefer Müdigkeit und psychischer Erschöpfung bekannt gegeben. „Ich beende, was mein Leben war“, hatte der Ex-Profi im Borussia-Park geäußert: „Ich kann für diesen großartigen Klub nicht mehr arbeiten, weil ich krank bin. Ich bin erschöpft. Ich will einfach raus aus der Mühle.“