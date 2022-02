Bundesliga: Roland Virkus wird Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach und folgt auf Max Eberl

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Klubführung. Für mich ist diese neue Aufgabe eine großartige Herausforderung, die ich mit Demut und Respekt, aber auch mit großer Freude und voller Kraft angehe“, sagte Virkus in einer Vereinsmitteilung.

Bonhof: Virkus „der richtige Mann“

Der 55-Jährige, der seit 1990 in verschiedenen Funktionen bei der Borussia tätig ist, erhält einen Vertrag ab 14. Februar 2022 als Sportdirektor und Geschäftsführer Sport. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Für Vizepräsident Rainer Bonhof bringt Virkus „alles mit, was man für die Position des Sportdirektors braucht. Er hat Erfahrung in der Führung eines professionellen Fußballbetriebs, Erfahrung in der Kaderplanung, Erfahrung im Umgang mit Trainern und Spielern, Erfahrung im Umgang mit Spielerberatern und ein großes Netzwerk. Er ist der richtige Mann für diesen Job.“