Champions League, Achtelfinale: PSG gegen Real - ein Duell mit mehrfacher Brisanz

Das Duell zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid in der Champions League ist an Brisanz kaum zu überbieten - allein schon aufgrund des Drucks, der auf PSG lastet.

In dieser Saison sind viele PSG-Fans erleichtert: Ihr Lieblingsteam muss in der K.o.-Runde der Champions League nicht am Valentinstag ran, wie es in den vergangenen Jahren regelmäßig der Fall war, so dass Ehestreits vermieden werden.