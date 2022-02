Dota 2: Ex-League-Profi Erik „tOfu“ Engel gewinnt Ersatz-Major

Gladiators schlägt Team Liquid

Das Drama um Valves plötzliche Major-Absage verärgerte Fans und Teams gleichermaßen. Auf die heftigen Reaktionen reagierte Valve mit der Ankündigung von so genannten Regional Finals, die in jeder Region anstelle des Major-Turniers ausgetragen werden sollten. Europa, Südamerika und Südostasien waren die ersten ausgespielten Regionen. Kleiner Überraschungssieger wurde Gladiators, das während der regulären Saison noch Team Tickles hieß.

Im Finale setzte sich das Roster um den deutschen Support-Spieler mit 3:1 gegen Team Liquid durch. Bereits eine Runde zuvor trafen beide Teams aufeinander. Zu dem Zeitpunkt hatte Liquid noch klar die Überhand. Gladiators konnte aus der Begegnung aber die richtigen Schlüsse ziehen und passte seinen Draft an. Belohnt wurde das Line-Up mit 250 DPC-Points (WM-Punkte) und 50.000 US-Dollar Preisgeld. Platz drei und vier gingen an OG und Tundra Esports, letztere traten sogar mit gleich zwei deutschen Spielern an.