Fortnite Kapitel 3: Haftgranaten zurück auf der Insel

Das dritte Kapitel in Fortnite bringt die Haftgranaten zurück © Epic Games

Fortnite-Veteranen kennen die Haftgranaten noch von früheren Seasons. Jetzt feiern sie im Zuge einer Challenge ihr Comeback und kehren in den Shooter zurück.

Fortnite Kapitel 3 „Flipped“ hat wortwörtlich einiges auf den Kopf gestellt, ganz zu Beginn der Season haben wir nämlich eine überarbeitete Map bekommen. Seitdem feierte unter anderem der beliebte Ort Tilted Towers sein Comeback, jede Menge neue Skins wurden im Item Shop veröffentlicht und frische Mechaniken wurden in das Spiel eingeführt.

Mit den Haftgranaten bringt Epic Games jetzt also den nächsten Gegenstand auf die Insel zurück. Als Aufgabe in Woche 10 müsst ihr mit diesem Item Schaden an Gegnern anrichten. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos zu den wiederkehrenden Haftgranaten.