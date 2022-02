Inter will im Champions-League-Duell mit Liverpool „angreifen“

Inter Mailand will im Duell mit dem FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp in der Fußball-Champions-League das Spiel bestimmen und den Ton angeben.

Inter Mailand will im Duell mit dem FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp in der Fußball-Champions-League das Spiel bestimmen und den Ton angeben. „Gegen Liverpool will Inter der Protagonist sein“, sagte Stürmer Lautaro Martinez dem Streamingdienst Amazon Prime Video vor dem Achtelfinalhinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN): „Wir werden angreifen, das Tor gut verteidigen und dem Gegner weh tun.“