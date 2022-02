FC Bayern München darf künftig bis zu 25.000 Zuschauer zulassen. Auch Augsburg und Fürth betroffen

Der Rekordmeister kann schon ab dem nächsten Heimspiel deutlich mehr Zuschauer in der Allianz Arena begrüßen. Wie das Kabinett bekannt gab, dürfen in Bayern ab sofort bis zu 25.000 Zuschauer Kultur- und Sportveranstaltungen besuchen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Damit können die Münchner, deren Stadion über 70.000 Zuschauer Platz bietet, bereits am Sonntag im Bundesliga-Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth bis zu 25.000 Fans in die Arena lassen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bayern strebt außerdem an, schon ab Donnerstag in Bereichen, in der bislang 2Gplus galt künftig die 2G-Regel einzuführen. Dies soll auch auf Sportveranstaltungen zutreffen.