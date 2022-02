Champions League: PSG gegen Real ohne Ramos, aber mit Messi

Sergio Ramos verpasst das Prestigeduell gegen seinen Ex-Klub Real Madrid in der Champions League. PSG kann aber auf Lionel Messi bauen.

Die Weltstars Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar führen das Aufgebot des französischen Fußball-Abonnementmeisters Paris St. Germain im Champions-League-Achtelfinalhinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) gegen den spanischen Rekordmeister Real Madrid an. (Champions League: PSG - Real Madrid am Di. ab 21 Uhr im TICKER)