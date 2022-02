NBA: Josh Giddey von OKC bricht durch Triple-Double im Madison Square Garden Rekorde

Giddey: Rekord im Madison Square Garden

Denn: Giddey hatte bereits am Samstag gegen die Chicago Bulls ein Triple-Double mit 11 Punkten, 12 Rebounds und 10 Assists geschafft und ist nun der jüngste NBA-Spieler der Geschichte, dem dies in zwei Spielen in Serie gelang. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Giddey und Randle historisch gut

„Dies war der Ort, auf den ich mich am meisten gefreut habe, als ich gedraftet wurde“, sagte Giddey. „Man hört so viele Dinge, so viele Geschichten über den Garden. Und ich hatte den Termin schon lange in meinem Kalender eingekreist.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)