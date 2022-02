Auch Weber aus Quarantäne entlassen - kein Start mehr möglich

In Terence Weber ist auch der zweite nach der Ankunft in Peking positiv auf Corona getestete deutsche Kombinierer aus der Quarantäne entlassen worden.

In Terence Weber ist auch der zweite nach der Ankunft bei den Olympischen Spielen in Peking positiv auf Corona getestete deutsche Kombinierer aus der Quarantäne entlassen worden. Einen Tag nach Rekord-Weltmeister Eric Frenzel konnte sich der 25-Jährige ebenfalls freitesten und wieder ins Teamhotel begeben. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mit.