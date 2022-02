3,5 Millionen sehen Skisprung-Krimi mit Happy End in Bronze

3,50 Millionen Zuschauer haben am frühen Montagnachmittag den Krimi der deutschen Skispringer in der ARD verfolgt.

3,50 Millionen Zuschauer haben am frühen Montagnachmittag den Krimi der deutschen Skispringer in der ARD verfolgt. Das Happy End in Bronze für Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Co. bescherte dem Ersten einen sehr guten Marktanteil von 34,8 Prozent und bestätigte das ungebrochen große Interesse der deutschen Wintersportfans an den Spielen in Peking.