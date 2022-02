David Wolf mit Rambo-Aktion: Riesen-Wirbel nach deutschem Olympia-Aus im Eishockey

Am Ende des 0:4 der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen die Slowakei , der das Ausscheiden bei Olympia in Peking besiegelte, sorgte David Wolf mit einer Rambo-Aktion für einen Skandal. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Auch unter deutschen Fans ist die Aufregung so groß, dass der DEB sich mittlerweile mit einem Statement an die Öffentlichkeit gewandt hat und die Gemüter zu beruhigen versucht.

David Wolf schlägt von hinten gegen den Kopf

Was war passiert? Wolfs Gegenspieler Libor Hudàcek war mit dem Profi der Adler Mannheim aneinander geraten, es kam zu Handgreiflichkeiten, in denen anfangs Hudàcek Wolf körperlich anging - der dann in seiner Reaktion aber auf indiskutable Weise zu weit ging.

Rick Goldmann im ZDF: „Absolut unnötig“

Fans kritisieren Wolf scharf - DEB reagiert

Der DEB richtete schließlich ein eigenes Statement an die Fans: „Wir sind alle enttäuscht aufgrund der bitteren Niederlage heute. Wir bitten Euch, in den Kommentaren auf die allgemeinem Regeln in Sachen Respekt & Ton zu achten. Persönliche Beleidigungen & Diffamierungen haben auch in einer so schwierigen Stunde nichts zu suchen.“