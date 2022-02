WWE: Ex-Ringrichter Mickie Henson stirbt nach Corona-Infektion

Die Wrestling-Liga WWE trauert um den früheren Chefringrichter ihres SmackDown-Kaders: Mickie Jay Henson, der in den Neunzigern bei WCW und später auch bei WWE diverse große Matches geleitet hatte, ist im Alter von 59 Jahren verstorben.

Mickie Henson war Ringrichter und vorher auch Wrestler

Der aus Florida stammende Henson war zu Beginn seiner Karriere selbst Wrestler, in der früheren WWF trat er zu Beginn der Neunziger mehrfach als „Jobber“ auf, unter dem Namen Mickie Jay verlor er Matches gegen Stars wie den Undertaker, Sid Justice und „The Model“ Rick Martel.

Eine größere Rolle spielte er, als er in den Ringrichter-Job wechselte: Beim früheren WWE-Rivalen WCW war er an diversen historischen Matches beteiligt: Unter anderem leitete er bei Starrcade 1998 das folgenschwere World-Title-Match zwischen Kevin Nash und Bill Goldberg, bei dem Nash Goldberg dessen erste Niederlage zufügte, und den Kampf zwischen Bret „The Hitman“ Hart und Chris Benoit, das dem Gedenken an Brets tödlich verunglückten Bruder Owen Hart gewidmet war.