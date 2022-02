Mit Staffelschwung in den Teamsprint: Hennig heiß auf zweite Medaille

Mit Staffelsilber haben die deutschen Skilangläuferinnen ihre olympische Pflicht schon übererfüllt, vier Tage nach dem ersten Peking-Coup brennen die so glänzend aufgelegten Katharina Hennig und Katherine Sauerbrey nun auf die Kür. Im Teamsprint am Mittwoch gehören die beiden Klassik-Spezialistinnen in der derzeitigen Glanzform zu den Medaillenkandidatinnen.