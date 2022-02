Novak Djokovic spricht sich gegen Impfung aus - Aus für French Open und Wimbledon?

Ausweisung aus Australien: Djokovic kündigt seine "Version" an

Novak Djokovic spricht in einem Interview über das Drama in Australien. Der Serbe wehrt sich weiter vehement gegen eine Impfung und würde auf Titel verzichten.

In einem Interview bei der BBC sprach der Serbe über den Wirbel in Australien und seine Zukunft.

Djokovic kündigte dabei an, weiter auf eine Impfung verzichten zu wollen und damit bewusst in Kauf zu nehmen, von Turnieren ausgeschlossen zu werden.

Djokovic ist weiter gegen Corona-Impfung

So würde er ohne Impfung wohl auch die Grand-Slam-Turniere in Paris und London verpassen, weil dort aller Voraussicht nach nur geimpfte Profis starten dürfen. Für Djokovic ist das kein Problem.

„Ich war nie gegen Impfungen, aber ich habe immer die Freiheit unterstützt, selbst zu entscheiden, was man in seinen Körper gibt“, so der 34-Jährige.