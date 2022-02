Djokovic lehnt Impfung weiter ab - und würde lieber auf weitere Titel verzichten

Frankfurt am Main (SID) - Tennisstar Novak Djokovic lehnt eine Impfung gegen das Coronavirus weiter ab - und ordnet dieser Haltung auch den Gewinn weiterer Tennistrophäen unter. „Ja, das ist der Preis, den ich zu zahlen bereit bin“, antwortete der Weltranglistenerste und 20-malige Grand-Slam-Champion im Interview mit der BBC auf die Frage, ob er wegen seiner Überzeugung auch auf die Teilnahme an Turnieren wie Wimbledon oder den French Open verzichten würde.

Sein Handeln vor den Australian Open bereut Djokovic dennoch nicht. "Weil die Prinzipien der Entscheidungsfindung für meinen Körper wichtiger sind als jeder Titel oder alles andere", sagte er: "Ich versuche, so gut wie möglich mit meinem Körper in Einklang zu sein."

Aller Voraussicht nach wird auch bei den restlichen drei Grand-Slam-Turnieren des Jahres in Paris, Wimbledon und New York eine Corona-Impfung Voraussetzung für eine Teilnahme sein. Sein Comeback nach den Querelen in Australien will Djokovic in der kommenden Woche beim ATP-Turnier in Dubai geben.