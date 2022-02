NBA: Dennis Schröder kritisiert Houston Rockets nach Debüt - Wagner erneut stark bei Orlando

Spektakuläre Trades in der NBA

Dennis Schröder erlebt ein Debakel beim Debüt für die Houston Rockets. Der deutsche Star übt gleich Kritik an seinem neuen Team.

In seinem ersten Spiel für die Houston Rockets hat Dennis Schröder eine 101:135-Pleite gegen Utah Jazz erlebt.

Schröder enttäuscht bei Debüt

Schröder kritisiert Rockets

Die Houston Rockets stehen mit einer Bilanz von 15 Siegen und 41 Niederlagen im Westen auf dem letzten Platz. In der gesamten NBA sind nur die Orlando Magic und Detroit Pistons schlechter.

„Wir müssen einfach mehr zusammenarbeiten, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Wir müssen gemeinsam agieren. Das ist es, was Phoenix und alle guten Teams tun - auch Utah heute Abend“, kritisierte Schröder sein neues Team gleich. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)