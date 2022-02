NBA: Misslungenes Debüt für Schröder - Wagner stark

Basketballstar Dennis Schröder hat bei seinem Debüt für die Houston Rockets ein Debakel erlebt. Die Texaner gingen in der NBA mit 101:135 bei Utah Jazz unter und kassierten die neunte Niederlage in den letzten zehn Spielen. Schröder, der vor vier Tagen von Rekordmeister Boston Celtics nach Houston getradet worden war, kam in 18 Minuten Spielzeit nur auf vier Punkte.