WWE RAW: Alexa Bliss verkündet ihr Comeback für Saudi-Show No Escape

So lief Alexa Bliss' Rückkehr ins WWE-TV

Bei WWE Monday Night RAW verkündet Alexa Bliss ihre Rückkehr in den Ring - sie kämpft bei No Escape um ein Titel-Ticket bei WrestleMania 38.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW beschloss WWE eine Serie von Segmenten, in denen sich Bliss bei einem Psychologen „therapieren“ ließ - und verkündete, dass sie am Samstag bei der Saudi-Arabien-Show No Escape (Elimination Chamber) mitmischen wird.