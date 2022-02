Olympia, Fall Kamila Waljewa: War das Medikament ihres Großvaters schuld?

Walijewa (15) war am 25. Dezember positiv auf das Herzmedikament Trimetazidin getestet worden, das Resultat des Dopinglabors in Stockholm kam jedoch erst nach dem Sieg der Russen im olympischen Teamwettbewerb am 8. Februar. „Es ist wahr, dass dieses Mittel etwas seltsam ist, vor allem für ein Mädchen in ihrem Alter“, sagte Oswald (74): „Aber solange wir nicht genau wissen, was passiert ist, ist es schwierig, ein Urteil zu fällen.“ (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)