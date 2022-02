FC Bayern: Uli Hoeneß gegen Playoffs - Ehrenpräsident attackiert DFL-Chefin

Uli Hoeneß kann mit Playoffs in der Bundesliga nichts anfangen. Der Ehrenpräsident des FC Bayern attackiert in diesem Zusammenhang die neue DFL-Chefin Donata Hopfen.

Im Gegensatz zum Münchner Vorstandschef Oliver Kahn, der sich durchaus interessiert gezeigt hatte, finde er derartige Gedankenspiele „lächerlich“, sagte Hoeneß am Montagabend in einer Talkrunde bei ServusTV . (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Hoeneß attackiert DFL-Chefin Hopfen

Hoeneß attackierte in diesem Zusammenhang Donata Hopfen, neue Chefin der Deutschen Fußball Liga (DFL). Hopfen hatte die Diskussion in einem Interview angestoßen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Die neue Geschäftsführerin der DFL denkt Tag und Nacht darüber nach, wie man die Dominanz des FC Bayern brechen kann“, behauptete der 70-Jährige. „Und da kommen sie auf diese Idee. In keiner großen Liga der Welt gibt es Playoffs, nicht in England, nicht in Spanien, nicht in Italien, nicht in Frankreich.“