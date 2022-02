Schalke 04: Simon Terodde über Niederlage in Düsseldorf

Diese Tor-Marke einer Bundesliga-Legende will Terodde noch knacken

Simon Terodde spricht bei SPORT1 über die Niederlage in Düsseldorf. Der Knipser ist zuversichtlich, das Ruder im nächsten Spiel wieder herumzureißen.

Durch die 1:2-Niederlage am Sonntag in Düsseldorf haben die Schalker einen erheblichen Rückschlag im Aufstiegskampf zu verkraften.

Die Leistung und Einstellung seiner Mannschaft machte Trainer Dimitrios Grammozis wütend: „Ich kann so eine Leistung nicht tolerieren, weil die heute unterirdisch war. Das war ein kollektiver Ausfall. Das war nicht Schalke-like. Alle Jungs sind unter ihren Möglichkeiten geblieben.“

Terodde analysiert Niederlage

Einen Tag später äußert sich der Rekordtorjäger der 2. Liga im MASCHINENSUCHER Doppelpass bei SPORT1 zur Niederlage am Wochenende.

Seine Gemütslage war dabei immer noch angespannt. „Ja, ich bin immer noch enttäuscht, obwohl jetzt die 24 Stunden um sind, in denen ich mich ärgere oder über einen Sieg freue. Heute Morgen kam eine Analyse über das Spiel, jetzt werden wir das auch nochmal analysieren, aber ich bin froh, wenn ich das dann abhaken kann. Und wenn ich morgen aufwache, geht‘s weiter nach Paderborn.“

Die Knappen hatten ein glückliches Führungstor erzielt, waren aber danach nicht mehr dazu in der Lage, der Fortuna Paroli zu bieten. „Unser Handicap des Spiels war, dass wir wenig Bälle festigen konnten“, erklärte Terodde..

Reaktionen der Fans sind spürbar

Dass viele Anhänger die Mannschaft kritisierten, dafür hat der frühere HSV-Star volles Verständnis. „Ja definitiv. Wenn wir nach dem Spiel in die Kurve gehen, sind da keine zufriedenen Gesichter. Dann geht‘s in die Kabine, wo wir massiv enttäuscht sind. Die Reaktionen der Fans bekommt man mit, weil man auch alles Mögliche liest und sich damit beschäftigt.“

Bis zum Aussetzer in Düsseldorf hatte Schalke in den fünf Spielen zuvor allerdings eine stabile Phase zu verzeichnen - daran will Terodde wieder anknüpfen.