Real Madrid: Carlo Ancelotti bestätigt Abgang von Gareth Bale im Sommer

Gareth Bale wird Real Madrid am Saisonende endgültig verlassen. Das bestätigt Trainer Carlo Ancelotti vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain.

Real hätte seinen lange am Knie verletzten Großverdiener, der erst am Samstag beim 0:0 beim FC Villarreal nach über fünf Monaten Pause sein Comeback feierte, am liebsten schon im Winter abgegeben, doch Bale wird seinen Vertrag bis Saisonende erfüllen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

„Gareth hatte Verletzungen, sein Vertrag läuft aus“, sagte Ancelotti vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain. „Kann sein, dass er zuletzt keine so große Motivation hatte. Jetzt ist er in einer guten Verfassung und er will hier so aufhören, wie er es sich verdient.“ (Paris Saint-Germain - Real Madrid ab 21 Uhr im Liveticker)