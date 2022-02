NBA: Dennis Schröder muss zu den Houston Rockets - wie geht es weiter?

Dennis Schröder: Vom Top-Team in den Tabellenkeller

Schröder, der bei der Heim-Europameisterschaft 2022 für Deutschland spielen will , wurde also nicht nur als Trademasse abgegeben, er ist auch noch beim aktuell schlechtesten Team der Western Conference gelandet - Höchststrafe! (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Und es kann noch schlimmer kommen. Selbst in diesem Team hat der 28-Jährige keine Stammplatzgarantie. Seinen Wert sieht die Franchise vielmehr in der Weiterentwicklung der jungen Spieler - namentlich Kevin Porter Jr. und Rookie-Guard Jalen Green.

„Ich denke, dass Eric (Gordon, Anm. d. Red.) bei der Entwicklung unserer Guards außerordentlich hilfreich war“, sagte General Manager Rafael Stone auf einer Pressekonferenz am Freitag und fügte in Richtung Schröders hinzu: „Ich hoffe, dass Dennis auf dieselbe Weise hilfreich ist. Wir denken, dass beide diesen jüngeren Spielern bei ihrer Entwicklung helfen.“

Dass dennoch Zweifel am Wert Schröders für die Rockets bestehen, kam am Ende der Pressekonferenz nochmal ans Licht. „Ich denke also, dass er gut zu uns passen wird“, sagte Stone, um sich dann selbst zu verbessern: „Ich hoffe, dass er gut zu uns passen wird.“

Schröders Stärken: Geschwindigkeit und Defensive

Keine guten Aussichten also für Schröder, der in der Saison 2019/20 noch Rang zwei in der Rubrik NBA‘s Sixth Man of the Year belegte. Zudem spielte er bei den Celtics bislang zumindest eine solide Saison. Im Schnitt legte er 14,4 Punkte, 3,3 Rebounds und 4,2 Assists auf. Dazu war er in 34,9 Prozent seiner Versuche von Downtown erfolgreich.