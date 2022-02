Premier League: Donny van de Beek blüht unter Everton-Coach Frank Lampard auf

Für viele Fußball-Experten ein Rückschritt, für van de Beek dagegen ein Schritt zurück in die (Erfolgs-)Spur. Denn in Manchester spielte der 24-Jährige nicht ein Mal 90 Minuten durch!

Unter Everton-Coach Frank Lampard schaffte er dieses „Kunststück“ bereits in seinem zweiten Einsatz und war beim 3:0-Erfolg gegen Leeds United gleich der Man of the Match. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Jung und wild: Ajax sorgt in der Champions League für Furore

In der Saison 2018/19 spielte Ajax in der Königsklasse Fußball wie von einem anderen Stern.

Der Brasilianer schnürte innerhalb von vier Minuten einen Doppelpack (55./59.) und setzte in der Nachspielzeit (90.+6) den Todesstoß. Tottenham gewann 3:2, doch in aller Munde waren vor allem de Ligt und de Jong.

Van de Beek, der Schattenmann, der Raumdeuter

Davon profitiert vor allem die Angriffsabteilung, aber auch van de Beek selbst. Denn in einem offensiv ausgerichteten System ist er am stärksten. Der Niederländer braucht kreative und technisch versierte Spieler um sich herum. Das Spiel sollte nicht auf ihn zugeschnitten sein, aber er muss im letzten Spieldrittel richtig eingesetzt werden. Dann ist er stark.

Beleg gefällig? Für Ajax erzielte der zentrale Mittelfeldspieler in 175 Partien starke 41 Tore und legte 34 weitere auf. Deshalb ließ Ten Hag ihm auch so viele Freiheiten auf dem Platz, damit er im und um den Strafraum in tieferen Positionen agieren kann. Diese Freiheiten erhielt van de Beek in Manchester nicht wirklich. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)