3. Liga: Osnabrück verpasst Aufstiegszone

Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück hat in der 3. Fußball-Liga den Sprung in die Aufstiegszone verpasst.

Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück hat in der 3. Fußball-Liga den Sprung in die Aufstiegszone verpasst. Die Lila-Weißen blieben durch ein 1:1 (0:1) bei Abstiegskandidat Viktoria Köln zwar auch in ihrem siebten Spiel seit dem Jahreswechsel ungeschlagen, konnte den Tabellendritten 1. FC Saarbrücken aber nicht vom Relegationsrang verdrängen. Köln hingegen vergrößerte seinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf fünf Zähler.