Super Bowl 2022: Odell Beckham Jr, Super Bowl als Spiegelbild der Karriere von OBJ

Lukas von Hoyer

Odell Beckham Jr. ist Super-Bowl-Champion. Das größte Spiel seiner Karriere wird dabei zu einem Spiegelbild seiner Laufbahn. Mit Höhen und Tiefen.

„Das war genau der Plan Gottes.“ Diese Worte schrieb Odell Beckham Jr. im Rausch des Triumphes.

In den Stunden danach twitterte er auch noch die Sätze „LA, wir haben es geschafft“ und: „Danke an alle für die Liebe und Unterstützung. Gott hat immer zu mir gehalten. Er hatte immer einen Plan. Er hat mich zu einem World Champion gemacht! Ich bin so dankbar!“

Der Superstar der NFL ist nun auch Super-Bowl-Sieger, das kann ihm nach dem 23:20-Erfolg über die Cincinnati Bengals im Super Bowl LVI keiner mehr nehmen. Der Weg dorthin war außergewöhnlich, genau wie die Partie am Sonntag in Los Angeles. Irgendwie scheint das wichtigste Spiel seiner Karriere gleichzeitig ein Spiegelbild seiner Laufbahn zu sein. Mit Höhen und Tiefen.

DER Catch und der Super-Bowl-Catch

Odell Beckham Jr. wurde in Rekordzeit zu einer echten Größe in der besten Football-Liga der Welt. Eigentlich sogar über Nacht, in seiner ersten Saison in der NFL. Es war DER Catch, der den Receiver im November 2014 zu Weltruhm verhalf.

Für die New York Giants fing er einen Pass im Rückwärtsfallen mit einer Hand, trotz eines Fouls seines Gegenspielers. Am Saisonende wurde Odell Beckham Jr. zum Offensive Rookie of the Year gewählt, doch der Catch war wohl noch wichtiger bei seiner Entwicklung zum Superstar. Dieses Bild hat fast jeder Football-Fan noch im Kopf. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

„Nach dem Catch, das war einfach unwirklich. Ich konnte dabei zusehen, wie sich mein Leben verändert hat, wie die Leute mich mit anderen Augen bewertet haben“, sagt der inzwischen 29 Jahre alte OBJ gut sieben Jahre später.

Sportlich bedeutender war der Catch, den er nun im Super Bowl fing. Er fing einen Pass von Rams-Quarterback Matthew Stafford zum Touchdown und brachte seine Mannschaft mit 7:0 in Führung. Einen Moonwalk in der Endzone als Jubel ließ er folgen.

Zur Halbzeit führte er die Rams-Offense mit 52 Yards an. Im größten Spiel im American Football lieferte er ab, auf dem Weg zu seinem ersten Ring, den die Sieger des Super Bowls bekommen.

Wo Licht ist, ist auch Schatten

Nach seiner Rookie-Saison war OBJ zum NFL-Profi mit den meisten Instagram-Followern aufgestiegen. Er war längst mehr als ein Sportler, er ist eine globale Marke geworden. Als sich der US-Amerikaner einmal in der Münchner Innenstadt aufhielt, wurde er auf einem Auto stehend mit Sprechchören gefeiert.

Beckham genoss das Schweinwerferlicht, doch musste er bald lernen: Wo Licht ist, ist auch Schatten.

Der sportliche Erfolg blieb mit den Giants aus, die Kritik an dem Shootingstar kam so schnell wie sein astronomischer Aufstieg. Seine falschen oder zumindest streitbaren Entscheidungen häuften sich. Die Wege von Beckham und der Giants trennten sich, da beide Seiten nicht mehr zufrieden waren,. Der Star landete bei den damals chronisch erfolglosen Cleveland Browns. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Dort begann seine Zeit verheißungsvoll, Beckham knackte auf Anhieb die 1000-Yards-Marke. Doch 2020 riss er sich das Kreuzband und nach seiner Rückkehr wurde klar: Beckham und Browns-Quarterback Baker Mayfield - das passt einfach nicht. Am 5. Oktober 2021 wurde OBJ in Cleveland entlassen, nachdem kein Trade zu Stande kam. Der Tiefpunkt der Karriere eines Superstars war erreicht.

„Als ich jünger war, habe ich sicher Dinge getan, die nicht dabei geholfen haben, mich so zu sehen, wie ich wirklich war“, gesteht Beckham heute, „aber es wurde auch immer mehr daraus gemacht, um eine Story zu haben. Es ist einfacher, Drama zu verkaufen, als etwas Positives über jemanden zu schreiben.“

Und Drama gab es auch im Super Bowl. In der Schlussphase der 1. Halbzeit blieb der Wide Receiver nach einem Catch im Rasen hängen. Vor Schmerz ließ er den Ball fallen: Das Knie. Beckham wurde in die Katakomben geleitet. Seine Rückkehr auf das Feld war zunächst fraglich.

Bei OBJ hat es „Klick“ gemacht

Nach dem Aus bei den Browns stellte sich die Sportwelt in den USA laut die Frage, welches Team sich den gefallenen Megastar, der eigentlich im besten Alter ist, überhaupt noch antun sollte. Noch im November unterschrieb OBJ bei den Rams.

In LA gingen damals die Meinungen weit auseinander. Manche Experten sahen in Beckham eine Ablenkung für die großen Ziele der Rams, die unbedingt in den Super Bowl im eigenen Stadion einziehen wollten. Einer der Skeptiker ist Bill Plaschke von der L.A. Times. Er gab genau das in einer Medienrunde mit Odell Beckham Jr. vor dem Super Bowl zu, als der gefallene Megastar längst bewiesen hatte, dass er wieder aufstehen kann.

„Mein jüngeres Ich hätte ganz bestimmt Genugtuung verspürt“, begann Beckham, der in dem 45-Minuten-Termin einen reifen, reflektierten Eindruck hinterließ: „Aber ich bin inzwischen so weit gekommen, ich kenne mich selbst, ich weiß, was ich einem Team geben kann. Ich bin einfach nur glücklich, dass ich jetzt in dieser Situation bin, in einem Super Bowl spielen zu können.“

Der OBJ, der da bei dem Pressetermin saß, hat wohl nur noch wenig mit dem OBJ zu tun, den DER Catch berühmt machte. Es ist ein bemerkenswerter Wandel, welcher vor allem mit den Tiefen rund um den Kreuzbandriss und seine sportliche Durststrecke zu tun hat. „Damals hatte ich die Zeit, mich, meinen Körper, meinen Kopf und meine Seele neu aufzubauen“, erklärte Beckham in der Medienrunde: „Da hat es bei mir Klick gemacht.“

Odell Beckham Jr.: „Ich werde immer wieder aufstehen“

Beckham lebt getreu nach einem Motto: „Die wahre Größe eines Menschen zeigt sich nicht in den Momenten der Bequemlichkeit, sondern in Zeiten der Herausforderung und Kontroversen.“ Das hat Martin Luther King gesagt. Und OBJ trägt genau diese Worte als Tattoo auf seinem Körper.

Er hat die Herausforderung als gefallener Megastar angenommen. In der zweiten Halbzeit des Spiels gegen die Bengals konnte er wegen seiner Knieverletzung nicht mehr zurück aufs Feld. Das Happy End schien - wie so oft in seiner Laufbahn - in Gefahr. Ohne ihren Star-Receiver verlor die Rams-Offense den Faden.

Doch Stafford und Co. fanden ihn rechtzeitig wieder, um einen Thriller-Sieg zu feiern, an dem OBJ einen großen Anteil hatte, obwohl er nur etwas weniger als eine Halbzeit mitwirken konnte. Wie schwer die Knieverletzung von Beckham ist, das ist noch unklar. Doch eines steht fest: In Momenten derartiger Herausforderungen kann Odell Beckham Junior seine Größe zeigen.

„Ich war wirklich unverwüstlich, durch die Hochs und Tiefs, durch viele Tiefs. Und ich weiß jetzt: Egal, wie oft ich hinfalle, ich werde immer wieder aufstehen“, sagte er vor dem Super Bowl. Nach seinem größten Triumph, der durch seine Verletzung irgendwie erneut nicht vollkommen ist, gilt das sicherlich auch.

