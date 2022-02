Premier League: Hat Roman Abramowitsch seine Mission beim FC Chelsea erfüllt?

Roman Abramowitsch hat als Investor beim FC Chelsea nach dem Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft alles erreicht, was man erreichen kann. Wie kam es zu dieser Erfolgsgeschichte?

Als der FC Chelsea am Sonntagabend mit dem Triumph im Finale der Klub-WM gegen Palmeiras erstmals in der langen Geschichte zum besten Team der Welt avancierte, besorgte das Team von Thomas Tuchel das letzte Puzzle-Teil, das Roman Abramowitsch für den Erfolg seines Engagements bei den Londonern noch fehlte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

„Die Trophäen sprechen für sich selbst und zeigen, was wir als Klub über die Jahre erreicht haben. Und es ist mein Ziel, dass wir weiterhin Trophäen gewinnen, voran gehen und für die Zukunft etwas aufbauen“, hatte Abramowitsch vergangenes Jahr im Forbes-Magazin zu seinen Ambitionen beim Londoner Top-Klub erklärt. Doch der Weg zur Spitze war nicht leicht - und alles andere als billig.

Abramowitsch investierte Milliarden in den Chelsea-Kader

Über 2,3 Milliarden Euro investierte der FC Chelsea seit der Übernahme durch Abramowitsch in seinen Profi-Kader. Und von Anfang an galt die Devise: Klotzen statt kleckern.

Alleine in den ersten beiden Saisons wechselten 41 Spieler für insgesamt über 340 Millionen Euro an die Stamford Bridge. Mit dabei waren Top-Spieler der damaligen Zeit wie Hernan Crespo und Juan Sebastián Verón, die sich schnell als Flops erwiesen. Und solche wie Ricardo Carvalho, Petr Cech und Didier Drogba, die den Verein auf Jahre hin prägen sollten.

Das Risiko von Transfer-Flops schien dabei von Beginn an einkalkuliert. Stars, die sich nicht schnell genug anpassten oder einer System-Umstellung zum Opfer fielen, wurden schnell und teilweise sogar gewinnbringend verkauft.

Das bekannteste Beispiel ist wohl Juan Mata, der 2011 für 26,7 Millionen Euro nach London wechselte, nur um den Klub zwei Jahre später für fast doppelt so viel wieder Richtung Manchester United zu verlassen. Millionen-Zugänge wie Álvaro Morata oder Michy Batshuayi, um nur zwei zu nennen, weilten ebenfalls nur kurz in der britischen Hauptstadt, Chelsea musste bei ihnen aber deutliche finanzielle Verluste hinnehmen.

Nur Mourinho und Conte hielten sich länger als zwei Jahre

Bezeichnend für die Transferpolitik der Blues in den letzten zwei Jahrzehnten, dass mit Romelu Lukaku (113 Millionen) und Kai Havertz (80 Millionen Euro) die beiden Rekord-Neuzugänge hauptverantwortlich für den Sieg im Finale der Klub-Weltmeisterschaft waren.

Abramowitsch wollte „Weltklasse-Teams auf dem Feld“ schaffen. Dank seiner Investitionen ist dies den Blues eindrucksvoll gelungen, was auch für die Besetzung der entscheidenden Position neben dem Feld gilt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Dort herrscht seit Sommer 2003 nämlich eine ähnlich hohe Fluktuation wie auf dem Rasen, Star-Trainer geben sich fast Jahr für Jahr die Klinke in die Hand. 13 Manager hat die Stamford Bridge seit dieser Zeit kommen und gehen sehen, neun davon hielten sich kein Jahr im Amt.

José Mourinho kam in seiner ersten Amtszeit zwischen 2004 und 2007 immerhin auf drei Jahre mit fünf nationalen Titeln, Antonio Conte war seitdem der Einzige, der (wenn auch knapp) ebenfalls die Zwei-Jahre-Marke an der Seitenlinie knackte.

Abramowitsch brachte den Erfolg zum FC Chelsea

Zwar blieb der Champions-League-Sieger von 2021 auch unter dem russisch-israelischen Geschäftsmann nicht vom sportlichen Misserfolg verschont, trotzdem spielt man in England und international mit den ganz Großen mit.

Denn trotz teils gravierender Leistungsschwankungen wie Mitte der 2010-er Jahre, als die Blues zwei Mal nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Folgesaison jeweils die Champions-League-Teilnahme verpassten, ist der FC Chelsea seit dem Amtsantritt von Abramowitsch das nach Punkten erfolgreichste Team der Premier League.

Andere Vereine sind dem Vorbild Chelsea längst gefolgt

Fünf Meisterschaften stehen in der Ära Abramowitsch zu Buche, ebenso viele wie jeweils die beiden Vereine aus Manchester. Dazu standen die Londoner acht Mal mindestens im Halbfinale der Champions League - so oft wie kein anderer Premier-League-Klub - und gewannen die Königsklasse dabei zwei Mal, was sonst nur dem FC Liverpool gelang. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)