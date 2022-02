Premier League: Christian Eriksen acht Monate nach Herzstillstand erstmals für Brentford aktiv

Sein Einsatz in einem Testspiel seines neuen englischen Klubs FC Brentford dürfte für den Mittelfeldstar an seinem 30. Geburtstag das schönste Geschenk gewesen sein.

Eriksen: Aktivposten für Brentford im Testspiel

Eriksen hatte Ende Januar einen Vertrag bis zum Saisonende in Brentford unterschrieben. Zuvor hatte sich der Ex-Profi von Tottenham Hotspur einer umfangreichen medizinischen Untersuchung unterziehen müssen, um eine Spielerlaubnis in England zu erhalten.

Däne erleidet Herzstillstand bei der EM

Allzu viel Zeit für die Erfüllung eines weiteren Traumes hat Eriksen jedoch nicht: Der 109-malige Nationalspieler will sich in Brentford noch für einen Platz in Dänemarks Kader für die WM-Endrunde in Katar empfehlen.