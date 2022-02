Olympia, Eishockey: Patrick Reimer bemängelt Kommentare unter der Gürtellinie über Deutschland

nach der Gruppenphase im olympischen Turnier stehen für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zwei Niederlagen gegen Kanada und die USA sowie ein Sieg gegen Gastgeber China zu Buche. Der Start war sicherlich nicht so, wie sich alle das erhofft hatten.

Natürlich wurde von der Mannschaft selbst eine gewisse Erwartungshaltung geschürt, indem vor Olympia gesagt wurde, dass man um Medaillen spielen oder am Ende bestenfalls ganz oben stehen will. Eine Rechtfertigung für solch harsche Kritik ist es meiner Meinung nach trotzdem nicht.

Silber in Pjöngjang trotz Fehlstart

Auch vor vier Jahren ist am Anfang nicht alles perfekt gelaufen und wir mussten uns ins Turnier kämpfen. Am Ende sprang dann Silber heraus. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)

Es ist wichtig, dass innerhalb des Turnierverlaufs eine Steigerung stattfindet – und die hat man im letzten Spiel gegen die USA definitiv gesehen. Leidenschaft, Willen und Kampfgeist waren da. All diese Tugenden brauchen wir auch, um erfolgreich zu sein.

Gegen die USA hat ein Spruch von Korbinian Holzer für Aufsehen gesorgt. Dass er seinem Gegner während des Spiels zugerufen hat „Ich reiß dir den Kopf ab“ , sollte man aber nicht zu hoch hängen. Das ist sicher im Eifer des Gefechts zu sehen und nicht wortwörtlich zu nehmen. Das fällt für mich in die Kategorie Trash Talk und zeigt dass die Mannschaft sich nicht versteckt.

Gute Reaktion von DEB-Team gegen USA

Insgesamt hat die deutsche Mannschaft gegen die USA eine gute Reaktion gezeigt und war von Anfang an viel besser in den Zweikämpfen. Das war ein Riesenschritt nach vorne. Jetzt geht es darum, sich in der Offensive noch mehr Chancen zu erarbeiten.