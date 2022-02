Rangnick: Champions-League-Rang "bestmögliches Ergebnis"

Für Teammanager Ralf Rangnick ist beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United die Qualifikation für die neue Champions-League-Saison das letzte realistische Saisonziel. "Das ist das bestmögliche Ergebnis, das wir noch erreichen können", sagte der deutsche Coach vor dem Premier-League-Nachholspiel der Red Devils am Dienstag gegen Brighton & Hove Albion mit Blick auf die Durststrecke von Superstar Cristiano Ronaldo und Co. in den vergangenen Wochen.