Handball: Nationalspielerin Amelie Berger fällt wegen eines Kreuzbandrisses lange aus

Handball-Nationalspielerin Amelie Berger (22/Borussia Dortmund) fällt wegen eines Kreuzbandrisses im rechten Knie mindestens sechs Monate lang aus. Dies gaben der BVB und der Deutsche Handball-Bund (DHB) am Montag bekannt.

Rechtsaußen Berger verpasst damit den ersten Lehrgang des Jahres Ende Februar in Düsseldorf und die weiteren EM-Qualifikationsspiele Ende April. Selbst ihre Teilnahme am EM-Turnier im November in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien erscheint akut gefährdet.