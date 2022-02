Fan-Vertreter Kessen macht sich im STAHLWERK Doppelpass für gerechtere TV-Gelder stark

In der Bundesliga wird aktiv über Reformen diskutiert. Playoffs könnten neue Spannung in den Wettbewerb bringen. Ein Fan-Vertreter macht sich für eine Alternative stark.

Diese Frage beschäftigt seit Tagen Fußballdeutschland. Viele wünschen sich, nach mittlerweile neun Bayern-Meisterschaften in Folge, neue Spannung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wenn es nach Thomas Kessen, Sprecher von „unsere Kurve“ geht, bringen mögliche Playoffs der Bundesliga nichts. „Es braucht keinen veränderten Modus, die Bundesliga ist so wie sie ist gut und funktioniert seit 60 Jahren“, sagte Kessen im STAHLWERK Doppelpass auf Sport1 .

Auch Jens Keller kann möglichen Playoffs nicht viel abgewinnen. „Es ist gut, dass man sich Gedanken macht. Für mich kommt der Faktor Glück bei den K.o.-Spielen aber zu sehr zum Tragen. Wer nach 34 Spielen Meister ist, der hat es verdient. Daher finde ich K.o.-Spiele in einer Liga nicht angebracht. Man sieht es im Pokal.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Kessen fordert Umverteilung von TV-Geldern

Für Fan-Vertreter Kessen wäre es wichtiger, die TV-Gelder gerechter zu verteilen. „Es liegt am Geld und da will niemand eine Reform. Das müsste man verändern, denn Geld schieß am Ende eben doch die Tore.“