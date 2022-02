Anzeige

Super Bowl 2022: Rücktritt von Aaron Donald von den Rams wäre eine Schande - Kommentar Dieser Rücktritt wäre eine Schande

Aaron Donald ist maßgeblich am Super-Bowl-Triumph der Rams beteiligt, doch beendet der Defensive Tackle nach dem Erfolg über die Bengals seine Karriere? Ein Rücktritt wäre eine Schande, findet Jonas Nohe von SPORT1.

„Wenn wir irgendwann zurückschauen, dann wird er der beste Football-Spieler sein, der jemals gelebt hat.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Der ehemalige NFL-Profi und heutige TV-Experte Andrew Hawkins drückte die Bewunderung, die Aaron Donald in der gesamten Football-Welt entgegengebracht wird, in der vergangenen Super-Bowl-Woche am eindrücklichsten aus.

Kaum jemand - egal, mit welchem Team er es hält - würde den Defensive Tackle von den Los Angeles Rams nicht zu den dominantesten Spielern der NFL zählen.

Ob er der beste ist, den die Liga jemals gesehen hat? Die Fans eines gewissen Tom Brady mit seinen sieben Super-Bowl-Siegen werden diesen inoffiziellen Titel ganz gewiss für ihr Idol beanspruchen. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Aber ein Vergleich mit Brady ist genauso irreführend wie interessant: Donald spielt auf einer Position, die bei weitem nicht so sehr im Rampenlicht steht wie ein Quarterback. Umso bemerkenswerter ist es, welchen Status er sich erarbeitet hat.

Auf der anderen Seite wird der 30-Jährige nicht ansatzweise an die Zahl der Super-Bowl-Ringe heranreichen, die sich Brady an die Finger stecken kann.

Was also, wenn man das Schwarz-Weiß-Denken einmal beiseitelegt? Kann nicht Tom Brady der erfolgreichste Football-Spieler in der Geschichte des Sports bleiben - und gleichzeitig Aaron Donald der beste Football-Spieler sein oder noch werden?

Donald in der NFL einmalig

Das würde den Eigenschaften gerecht, die die beiden vorrangig auszeichnen: Bei Brady waren es sein einmaliges Siegergen und ein hervorragendes Spielverständnis, die eine eher durchschnittliche Physis wettmachten, während Donald in genau diesem Aspekt heraussticht. Wer sich an der PlayStation den perfekten Football-Profi bastelt, der würde sich wahrscheinlich eher Donald als Brady zum Vorbild nehmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Donalds „Kombination von Geschwindigkeit und Stärke“, wie es der deutsche Profi Mark Nzeocha ausdrückt, ist selbst im Hochleistungsgeschäft NFL einmalig. Infragestellen ließ sich bisher höchstens seine Titeltauglichkeit. Das hat sich spätestens mit dem Triumph gegen die Cincinnati Bengals erledigt.

Einmal mehr sorgte Donald dabei für das finale Play - und löste damit zugleich wilde Spekulationen um seine Zukunft aus.

Angeblich, so hatte es der ehemalige NFL-Profi Rodney Harrison vor dem Super Bowl berichtet, gebe es eine große Chance, dass Donald bei einem Triumph der Rams seine Karriere beenden könnte.

Der Betroffene selbst wischte das Thema nach dem Spiel erst mit Verweis auf die Feierlichkeiten beiseite, ehe er später davon sprach, an der Seite von Head Coach Sean McVay weiterhin am gemeinsamen Vermächtnis bei den Rams arbeiten zu wollen. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

"Ist der verf***te Mann!" Rams-Coach mit ungewöhnlichem Extralob

Donald mit Top-Werten

12,5 Sacks in der Regular Season und 3,5 in den Playoffs, davon zwei im Super Bowl. Zwölf Tackles in den vergangenen drei Spielen, dazu unzählige Quarterback Pressures: Das sind beileibe auch keine Werte, die einen Rücktritt nahelegen.

Egal, ob ein, zwei oder drei Gegenspieler auf ihn abgestellt werden: Donald findet immer noch einen Weg, irgendwo Einfluss auf den Spielzug zu nehmen. Wer glaubt, das würde sich in der kommenden Saison ändern, der kennt Aaron Donald nicht. Der Einzige, der dessen Dominanz kurzfristig stoppen kann, ist Aaron Donald selbst, sollte er tatsächlich zurücktreten.

Den erfolgreichsten und den vielleicht besten Spieler ihrer Geschichte im selben Jahr zu verlieren, um noch mal zu diesem Bild zurückzukehren, wäre für die NFL, aber auch für alle Football-Fans eine Hiobsbotschaft. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Und angesichts der Leistungen, die Aaron Donald Woche für Woche auf den Rasen bringt, eine echte Schande.