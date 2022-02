Kein Momentum in UFL! Strikerz Inc. mit Seitenhieb gegen EA Sports

Die neue Fußball-Simulation UFL von Strikerz Inc. soll noch im Jahre 2022 erscheinen © Strikerz Inc.

Strikerz Inc. hat im Rahmen des Gameplay-Reveals von UFL auch eine wichtige Botschaft an die Fans gerichtet. Die Fußball-Simulation soll ausschließlich auf Skill basieren.

Eine Thematik, die die FIFA-Szene schon seit Jahren polarisiert. Ganz egal ob Momentum, Handicap oder Scripting, sobald einer dieser Begrifflichkeiten fällt, klingeln bei jedem Anhänger der Fußball-Simulation die Alarmglocken und das Blut beginnt zu kochen - in der Regel vor Wut. Kaum eine Debatte wird bereits so lange und derart energisch geführt, wie diese.

Der Kern des Problems

Die Diskussion um ein mögliches Eingreifen EAs in eine Vielzahl von Matches nimmt kein Ende und steht sinnbildlich für den Keil zwischen Fanbase und Publisher. Ein Großteil der Community ist überzeugt von der Existenz des sogenannten „DDAs“, was ausgeschrieben für „Dynamic Difficulty Adjustment“ steht und eine angeblich ins Spiel implementierte, aber bis heute nicht bewiesene dynamische Schwierigkeitsanpassung beschreibt.

Obwohl EA Sports sich bereits mehrfach in öffentlichen Statements gegen derartige Methoden ausgesprochen hat, bleibt die Community unbeeindruckt. Die Verfehlungen der vergangenen Jahre sowie ein Mangel an Transparenz tragen nicht gerade zur Glaubwürdigkeit des Unternehmens bei. Konkurrent Strikerz Inc. hat diese Kontroverse im Rahmen des weltweiten Gameplay-Reveal-Events nun aufgegriffen und eine klare Botschaft gesendet.

Strikerz Inc. mit Seitenhieb gegen EA Sports

„Wir versuchen das Spiel nicht so zu verändern, dass es für beide Spieler funktioniert. Wir weisen einem Spieler den richtigen Gegner zu, mit dem er sich messen kann, und bieten ihm einen Lernprozess an, der ihm Genugtuung und Freude über das Meistern eines weiteren Skill-Levels im Spiel bringen wird.“

Eine Formulierung, in der definitiv ein kleiner Seitenhieb gegen EA Sports zu erahnen ist. Normalerweise wird während der Vorstellung eines neuen Titels nicht auf so eine spezifische Einzelheit eingegangen. Doch da sich UFL an die gleiche Zielgruppe wie FIFA richtet, sollten wohl von vornerein mögliche Sorgen der Community ausgeräumt sowie sich selbst in ein besseres Licht gestellt werden.