Doppel-Olympiasiegerin Heide Ecker-Rosendahl feiert 75. Geburtstag

Bei Olympia 1972 schrieb Heide Ecker-Rosendahl in München Geschichte. Am Montag feiert die Leichtathletik-Legende ihren 75. Geburtstag.

Nickelbrille, wehendes Haar und natürlich die berühmten Ringelsocken - so stürmte Heide Ecker-Rosendahl 1972 bei den Olympischen Spielen in München in die Herzen der Deutschen. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Ecker-Rosendahl holt Gold bei Olympia

Ecker-Rosendahl erhält Morddrohung

Ecker-Rosendahl: Karriereende mit 26

„Die heutigen Spiele sind einfach zu groß. Daher will sie auch so gut wie keiner mehr ausrichten, und das IOC ist darauf angewiesen, in zweifelhafte Länder wie China zu gehen“, sagte sie der Sport Bild: „Die nächsten Spiele sind 2024 in Paris und 2026 in Mailand. Danach werden wir hoffentlich wieder wissen, wie man schöne Spiele machen kann.“