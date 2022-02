Olympia 2022: CAS-Entscheidung zum Doping-Skandal um Walijewa sorgt für Wirbel

Augen nach CAS-Urteil auf Walijewa gerichtet

Keine Ehrung im Medaillen-Fall in Peking

Eigentlich fängt er jetzt erst an. Hält Walijewa der gewaltigen Last in der Frauenkonkurrenz am Dienstag stand, steht sie ihre einmaligen Vierfachsprünge auch in der Bolero-Kür am Donnerstag, hat das IOC ein doppeltes Problem. Denn ob Walijewa, die bereits mit dem russischen Team Gold gewonnen hatte, ihre Medaille(n) bekommen darf, wird Gegenstand eines späteren Verfahrens sein. In Peking werde es jedenfalls keine Ehrung mit Walijewa geben, teilte das IOC mit.