Basketball: Dennis Schröder will bei Heim-EM für Deutschland auflaufen

Dies teilte der Point Guard am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Der 28-Jährige hatte der Nationalmannschaft im Vorjahr bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio noch aus versicherungstechnischen Gründen gefehlt, die deutsche Mannschaft erreichte das Viertelfinale.

Bei der EM 2022 ist Deutschland Co-Gastgeber. Die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) läuft in der Vorrunde in Köln und im Falle des Weiterkommens in der Finalrunde in Berlin auf.