Auch Nüsken fehlt: Nächster Ausfall für DFB-Frauen

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Fußballerinnen müssen beim Vierländerturnier in England einen weiteren Ausfall verkraften. Wie der DFB am Montag mitteilte, fehlt auch Spielmacherin Sjoeke Nüsken wegen eines positiven Coronatests bei den ersten Länderspielen des EM-Jahres.