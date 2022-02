Olympia - Langlauf: Skisprung-Star Maren Lundby rächt sich an Emil Iversen nach Staffel

Hintergrund: Lundby, die über die vergangenen Jahren gesehen die beste Skispringerin der Welt war, hatte vor dem Saisonstart ihren Verzicht auf die Olympischen Spiele in Peking erklärt und war kurz darauf bei „Dancing with the Stars“ zu sehen.

Angesprochen auf ihren Auftritt dort sagte Iversen bei NRK : „Wir als aktive Sportler können mit ‚Dancing with the Stars‘ bis nach der Karriere warten. Vielleicht ist es auch etwas für mich. Aber es ist unprofessionell von einem aktiven Athleten, Zeit damit zu verbringen.“

Lundby verzichtet auf Olympia-Saison

Unter Tränen erklärte sie damals: „Skispringen fordert viel, das Gewicht ist ein Teil davon. Mein Körper hat sich zuletzt verändert, aus diesem Grund will ich nicht alles opfern, um in Peking auf Top-Niveau zu sein.“

Iversen reagiert auf Lundby-Spruch

Das kam auch bei Iversen so an: „Danke an Maren für den Tipp. Ich kann hier nicht sagen, ob ‚Dancing with the Stars‘ für mich was ist oder nicht, aber ich merke es mir. Vielleicht, vielleicht auch nicht.“ (DATEN: Der Zeitplan von Olympia 2022)