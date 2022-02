Süper Lig: Omar Elabdellaoui von Galatasaray Istanbul spricht über seine Horror-Verletzung

Neuer Job in der Türkei? Das steckt hinter den Löw-Gerüchten

Omar Elabdellaoui ist zurück. Galatasaray Istanbul hat den Norweger am Wochende erstmals nach seinem Horror-Unfall zu Silvester 2020 wieder für eine Ligapartie in den Kader aufgenommen. Am Samstag nahm er beim Spiel gegen Kayserispor (1:1) auf der Bank Platz.