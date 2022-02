Robert Lewandowski mit Zweifeln an Erling Haaland und Kylian Mbappé

Robert Lewandowski hat Zweifel darüber geäußert, ob Kylian Mbappé und Erling Haaland in die Fußstapfen von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi treten können. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Lewandowski: Mbappé und Haaland nicht auf Level von Messi und Ronaldo

„Sie haben zwar das Zeug, aber wer weiß, ob in den nächsten zwei oder drei Jahren nicht andere Stürmer noch dazukommen“, erklärte der Pole im Interview mit France Football. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den internationalen Fußball so dominieren, wie es Messi und Ronaldo in den letzten zwölf Jahren getan haben.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)