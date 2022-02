Anzeige

Super Bowl 2022: Die Pressestimmen aus den USA, Großbritannien & Deutschland Presse: „Rückt rüber, Lakers!“

Der Super-Bowl-Sieg der Rams wird vor allem in Los Angeles überschwänglich gefeiert. Andere Zeitungen lassen auch Kritik anklingen.

Die Los Angeles Rams haben die hollywoodreife Geschichte perfekt gemacht: Im heimischen Stadion trotzen sie einem Rückstand und triumphieren im Super Bowl LVI. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Die Presse feiert die Rams weltweit und betont das „Hollywood-Ende“. Doch es ist auch vom einem „herzzerreißenden Ende“ zu lesen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

SPORT1 hat die Pressestimmen zum Super Bowl zusammengefasst.

USA

Los Angeles Times: „Los Angeles, du hast einen neuen Champion. Macht Platz für die Rams. Unter dem Jubel der blau-goldenen Hörner und an einem Sonntag, der wie geschaffen ist für einen Aufstieg, ist der Sporthimmel von Los Angeles noch ein bisschen voller geworden. Rückt rüber, Lakers. Zurück, Dodgers. Macht Platz für die ältesten Freunde, die jüngsten Helden, die verlorenen Söhne, die jetzt Super Bowl Champions sind.“

Cincinnati Herald: „Die historische Saison der Bengals fand am Sonntag ein herzzerreißendes Ende, als die Los Angeles Rams in letzter Minute einen Touchdown zum Sieg erzielten. Cincinnati muss weiter auf den ersten Super Bowl-Sieg in der Geschichte der Franchise warten.“ (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Washington Post: „Das Zocken der Rams zahlt sich mit dem ultimativen Preis aus: Der Titel in der Super Bowl LVI. Die Los Angeles Rams haben die großen Wetten, die sie auf sich selbst abgeschlossen haben, eingelöst. Sie sind Super Bowl-Champions. Die Saison mit ihren riskanten Manövern in der Mannschaft gipfelte am Sonntag in einem Sieg auf der größten Bühne des Footballs. Die Rams gewannen in den letzten Minuten des Super Bowl LVI im SoFi Stadium mit 23:20 gegen die Cincinnati Bengals.“

Sports Illustrated: „Die Rams setzen sich im Super Bowl LVI gegen die Bengals durch, nachdem Kupp und Donald spät geliefert haben. Die Rams setzten alle ihre Pokerchips in die Mitte des sprichwörtlichen Tisches, um sich in dieser Saison auf ihrem Heimfeld den Super Bowl-Titel zu sichern. Als die letzte Karte aufgedeckt wurde, waren es ihre großen Stars, die ihre Leistung brachten, als es am wichtigsten war.“

Bleacher Report: „Die Rams sind All In gegangen - und wurden mit dem Gewinn des Super Bowls belohnt.“

USA Today: „Der wilde Super-Bowl-Sieg der Rams über die Bengals vervollständigt einen kühnen, umfassenden Plan. Die Saison 2021 der Los Angeles Rams, die im Wesentlichen unter dem Motto ‚Super Bowl oder Pleite‘ stand, fand am Sonntagabend ihr Hollywood-Ende, als Sean McVay und sein Team eine Reihe von potenziell lähmenden Wendungen überwanden und einen 23:20-Comeback-Sieg über die Cincinnati Bengals errangen.“

New York Times: „Der Hollywood-Moment des Super Bowl überstrahlt die Probleme der NFL. Der größte Star des Footballs, Tom Brady, trat zurück, es gab neue Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung gegen einen Teambesitzer und eine Klage, in der behauptet wurde, dass die NFL bei der Einstellung von Spielern diskriminiert. Nichts davon schien am Sonntag eine Rolle zu spielen.“ (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Großbritannien

Mirror: „Los Angeles Rams gewinnen Super Bowl durch einen späten Touchdown von Cooper Kupp gegen die Cincinnati Bengals. Zum zweiten Mal in Folge wurde die Vince Lombardi Trophy von einer Mannschaft in ihrem Heimstadion in die Höhe gehalten.“

Deutschland

Süddeutsche Zeitung: „Der große Triumph der Träumer. Die Los Angeles Rams gewinnen den Super Bowl, der so kalifornisch ist, dass die Cincinnati Bengals kaum gepasst hätten als Sieger. Die Partie verläuft wie ein waschechter Hollywood-Thriller. Die Rams haben, wie man das in L.A. nun mal gerne tut, alles auf diese eine Karte gesetzt, sie haben so ziemlich auf alles gepfiffen, vor allem die Zukunft, um im Hier und Jetzt den größtmöglichen Erfolg zu erreichen. So was trauen sich nur Träumer, und davon gibt es genug in dieser Stadt.“

NTV: „Die kitschigste Hollywood-Story aller Zeiten ... Action, Exzess und Spektakel machen ein Footballspiel zu einem Entertainment-Erlebnis. Das kann man mögen oder nicht. Eine verrückte Show, wie wohl nur die US-Amerikaner sie auf die Beine stellen, haben aber alle an diesem Hollywood-Abend in Los Angeles erlebt.“

